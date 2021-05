ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, positività test resta sotto 1%

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Si mantiene ancora sotto all'uno per cento in Umbria il tasso di positività dei test per la ricerca dei positivi al Covid, oggi allo 0,76 contro (0,68 mercoledì), ben al di sotto del 2,3 per cento della media nazionale.

Dai dati giornalieri diffusi attraverso il sito della Regione emerge che tra mercoledì e giovedì sono stati registrati infatti 45 nuovi positivi, 97 guariti e due morti.

Gli attualmente positivi sono ora 2.194, 54 in meno rispetto al giorno precedente.

Sono stati analizzati 2.331 tamponi e 3.551 test antigenici.

Il tasso di positività è appunto dello 0,76 per cento sul totale (era 0,68 mercoledì) e del 1,9 per cento sui soli molecolari (era 1,6).

I ricoverati in ospedale sono ora 111, 11 in meno, 15 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.

Raggiunto intanto un accordo tra la Regione Umbria e i medici di medicina generale per la prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid. L'intesa è stata sancita in un incontro tra la Direzione regionale Salute ed i rappresentati dei medici. La Regione spiega che si tratta di un accordo complessivo, per tutte le fasce d'età vaccinabili, che andrà dettagliato nel corso dei prossimi incontri. I medici potranno vaccinare nei propri studi, nei punti vaccinali non organizzati dalla Regione, come quelli allestiti dai Comuni, dalla Protezione civile, dalla Croce rossa e nei casi in cui sarà possibile anche nelle farmacie.

"Siamo vicini a raggiungere la 'zona bianca', stando ai nuovi parametri di riferimento e ai contagi Covid che registriamo oggi in Umbria" hanno poi annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei e l'assessore alla Sanità, Luca Coletto nel corso di una conferenza stampa a Spoleto. In basi nuovi criteri fissati dal Governo per i 'colori' delle regioni, uno di quelli per il più basso livello di rischio "è di 50 infetti per ogni 100 mila abitanti". "E noi al momento siamo a 54", ha spiegato Coletto. L'assessore prevede che la soglia "si possa raggiungere anche la prossima settimana". (ANSA).