Anche un Canadair per spegnere incendio nel narnese

(ANSA) - NARNI (TERNI), 20 MAG - Anche un canadair della flotta dei vigili del fuoco è intervenuto per spegnere un incendio divampato nel pomeriggio in un bosco di strada di Fabbrucciano, a Narni.

Sul posto stanno operando anche tre squadre del comando dei vigili del fuoco di Terni, insieme al Dos, il direttore operazioni di spegnimento. L'intervento del mezzo aereo, in base a quanto si apprende, è necessario in quanto il rogo è divampato in un canalone, dunque in una zona particolarmente impervia.

Nella zona dell'incendio, alimentato dal vento, ci sono due abitazioni ed un fienile. I vigili del fuoco le stanno presidiando per proteggerle dalle fiamme. (ANSA).