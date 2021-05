Accordo Regione Umbria-medici per campagna vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Raggiunto l'accordo tra la Regione Umbria e i medici di medicina generale per la prosecuzione della campagna vaccinale contro il Covid. L'intesa è stata raggiunta in un incontro tra la Direzione regionale Salute ed i rappresentati dei medici.

La Regione spiega che si tratta di un accordo complessivo, per tutte le fasce d'età vaccinabili, che andrà dettagliato nel corso dei prossimi incontri.

I medici potranno vaccinare nei propri studi, nei punti vaccinali non organizzati dalla Regione, come quelli allestiti dai Comuni, dalla Protezione civile, dalla Croce rossa e nei casi in cui sarà possibile anche nelle farmacie.

Le parti hanno espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta "che - è stato sottolineato - fornirà un impulso positivo alla campagna vaccinale e permetterà alla popolazione di ricevere in tempi più rapidi la necessaria protezione dal virus". (ANSA).