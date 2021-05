Turismo: Agabiti, gioia per ritorno Uj e Festival Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Umbria jazz e il Festival di Spoleto sono tra i grandi eventi che caratterizzano la nostra regione. Il loro ritorno in questo 2021 ci dà una gioia immensa": è quanto dice all'ANSA l'assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti. "Momenti come quelli che sanno regalare Uj e il Festival dei Due Mondi hanno un grande valore culturale. Ma sono anche appuntamenti di grande importanza per la promozione turistica della nostra terra, visto che richiamano da sempre migliaia di visitatori da ogni parte del mondo" aggiunge.

"Poter contare su questi eventi, seppur con capienze limitate nel rispetto delle norme anti Covid - sottolinea Agabiti -, è un grande segnale di ripartenza che fa ben sperare per il futuro dell'Umbria. La speranza è che a questi due grandi appuntamenti se ne possano aggiungere tutti gli altri che da sempre caratterizzano l'Umbria e ne fanno una meta ambita". (ANSA).