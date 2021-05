Turismo: Agabiti, Castelluccio è luogo emozionante

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Castelluccio di Norcia, soprattutto nei giorni della fioritura tra giugno e luglio, è uno dei luoghi più suggestivi ed emozionanti della nostra bella Umbria": così l'assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, descrive la "perla" dei monti Sibillini colpita dal sisma del 2016 che però non ha intaccato la bellezza paesaggista del luogo.

"A distanza di quattro anni e mezzo dal terremoto - dice l'assessore - in Valnerina la ricostruzione pubblica e soprattutto privata è stata avviata, speriamo che possa procedere velocemente così da mettere in condizione gli operatori turistici del luogo di ricominciare a vivere e lavorare".

"La pandemia - aggiunge Agabiti - è andata ad aggravare pesantemente una situazione già molto complicata, ma sono certa che città come Norcia, Cascia e Preci hanno enormi potenzialità e sapranno, anche con il supporto della Regione, tornare ad essere le grandi protagoniste che sono sempre state nel panorama turistico umbro e direi nazionale". (ANSA).