Tesei,Modular Hospital percorso virtuoso che va a compimento

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "E' un percorso virtuoso che va a compimento": così la presidente della Regione Umbria durante la presentazione dei nuovi 12 posti di terapia intensiva del Modular Hospital accanto all'ospedale di Foligno. "Essere riusciti ad avere oggi in Umbria quattro moduli di terapia intensiva con tecnologie molto avanzate è molto importante per la rete sanitaria umbra anche in un momento in cui sembriamo rivedere la luce dopo l'emergenza del Covid" ha detto Tesei.

Quello di Foligno è infatti il quarto modulo con terapie intensive dopo quelli di Terni (già operativo), Perugia, con questo che sarà inaugurato la prossima settimana, e a seguire per ultimo quello di Città di Castello. "Speriamo di non utilizzarli più per il Covid - ha concluso la presidente - ma sono ugualmente importanti perché ci consentiranno di offrire ugualmente i servizi durante i lavori che erano programmati nei vari ospedali ma che durante la pandemia non è stato possibile effettuare, per separare così i percorsi e migliorare i reparti di terapia intensiva". (ANSA).