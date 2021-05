Presentato il nuovo "Modular Hospital" di Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Un edificio rettangolare di circa 370 metri quadrati, distinto in area di supporto sanitario ed accessoria (locali deposito, locale medici, locale infermieri, spogliatoi e servizi igienici per il personale) ed in area IC (Intensive Care) con zone filtro separate per il paziente e per il personale: sono queste le principali caratteristiche tecniche del "Modular Hospital" dell'ospedale di Foligno illustrate oggi alla stampa.

L'intervento è stato affidato alla Mangini Healthcare, attiva da oltre trent'anni nella progettazione e produzione di ambienti a contenimento biologico, che ha quindi realizzato in tempi contenuti una struttura portante in carpenteria metallica, un'area filtro con pressione negativa per garantire la massima sicurezza al personale sanitario impiegato nell'area di degenza e ha allestito 12 posti letto con attrezzature medicali e strumentazione di ultima generazione: ventilatori polmonari, pompe per siringa ed infusionali, sistemi di monitoraggio, lampade scialitiche mobili, diafanoscopi, apparecchi per radiologia portatili, carrelli d'emergenza, elettrocardiografi e video laringoscopi.

All'interno dell'area IC è stata realizzata una zona consolle, separata tramite pareti vetrate dal resto dell'ambiente, soluzione quest'ultima che permetterà al personale di non sostare per lungo tempo nello stesso ambiente dei degenti. La zona tecnico-impiantistica comprese le macchine è adiacente al modulo prefabbricato, sul retro della stessa struttura.

Il Modular Hospital - è stato sottolineato - sarà di grande utilità per il prossimo futuro in quanto consentirà di potenziare i servizi di emergenza-urgenza dell'ospedale di Foligno con l'ampliamento del pronto soccorso e della nuova terapia intensiva, come previsto dal piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. (ANSA).