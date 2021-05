Il ruolo Università di Perugia per cacciatore antimateria Ams-02

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Il 19 maggio 2011 l'astronauta Roberto Vittori estrasse, con un braccio robotico, l'Alpha Magnetic Spectrometer (Ams-02) dallo Shuttle Endeavour per installarlo sulla Stazione spaziale internazionale. Frutto di un'ampia collaborazione internazionale coordinata dal premio Nobel Samuel C.C. Ting, nel corso dei suoi primi dieci anni di vita Ams-02 ha raccolto oltre 170 miliardi di particelle cosmiche.

L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale nella ideazione e realizzazione di Ams-02. La missione, alla quale l'Italia partecipa con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e l'Agenzia spaziale italiana (Asi), vede in prima linea ricercatori delle Università e sezioni Infn di Bologna, Milano-Bicocca, Perugia, Pisa, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata e Trento. Per festeggiare questi primi dieci anni di funzionamento di Ams-02, si terrà una diretta il 24 maggio alle ore 18 (https://agenda.infn.it/event/26613/) sui canali Facebook e YouTube di Ams con 15 i giovani scienziati.

Da Perugia sarà presente la dottoressa Maura Graziani, ricercatrice del dipartimento di Fisica e Geologia dell'Ateneo perugino e responsabile del gruppo Ams-02 di Perugia. "Non posso scordare - dice in una nota dell'Ateneo - l'emozione palpabile nella sala di controllo del Johnson Space Center della Nasa quando ho visto partire lo Shuttle che portava Ams-02 sulla Stazione spaziale, le aspettative di quel giorno sono state pienamente ripagate in questi anni in cui abbiamo avuto finalmente a disposizione dei dati sperimentali di altissima qualità".

"L'Università degli Studi di Perugia - sottolinea la professoressa Bruna Bertucci, vice-responsabile internazionale dell'esperimento e docente di fisica dell'Ateneo perugino - ha una vocazione spaziale che si è concretizzata in un accordo per un programma quindicennale di ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo competenze innovative condiviso con l'Agenzia spaziale italiana, e saranno fondamentali proprio i dati di Ams-02 per costruire modelli predittivi dei livelli di radiazione nello spazio che contribuiscano a definire gli scenari di pericolo per gli astronauti in missioni di lunga durata". (ANSA).