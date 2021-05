Il 18 giugno torna la Mille Miglia a Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Il 18 giugno torna la 'Corsa più bella del mondo' nella città più bella del mondo. Orvieto ama i motori e vanta una importante tradizione in questo sport, ma anche l'organizzazione delle Mille Miglia ama Orvieto e ne è rimasta affascinata talmente tanto da sceglierla per questa edizione così speciale non solo per il tracciato antiorario, come raramente è avvenuto soltanto tra gli anni '30 e '60, ma anche perché segna la ripartenza di questa importante e affascinante manifestazione internazionale". Lo ha detto il sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura di Orvieto, Roberta Tardani, durante la presentazione del passaggio in città, e in altri ampi territori della provincia di Terni, della 39/a edizione della 1000 Miglia, previsto il prossimo 18 giugno.

Amelia, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Montecchio, Castel Viscardo, Allerona, Ficulle, Fabro e Monteleone d'Orvieto gli altri comuni in cui transiterà l'evento motoristico.

Ad Orvieto le auto d'epoca attraverseranno il centro storico e, passando davanti al duomo, arriveranno in piazza del Popolo, dove ci sarà il controllo orario da parte dei commissari di percorso di Aci Terni. "Anche Orvieto, per la sua storia e la sua bellezza - ha sottolineato Tardani - può essere paragonata a una prestigiosa auto d'epoca che ha voglia di tornare a correre verso la normalità dopo essere rimasta per troppo tempo ai box, che ha voglia di mostrarsi al mondo in tutta la sua meraviglia".

Secondo il sindaco "per i circa 500 equipaggi che prenderanno parte alla corsa dall'Italia e dall'estero e per la risonanza mediatica che questa manifestazione ha, il passaggio della Mille Miglia rappresenta per Orvieto e per il territorio un'importante occasione di visibilità e promozione ed è di fatto l'evento che aprirà una stagione estiva ricca di appuntamenti". (ANSA).