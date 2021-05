"Eroi della Sicurezza" al Giro, con Polstrada e Autostrade

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Con il Giro d'Italia tornano anche le premiazioni degli "Eroi della Sicurezza", iniziativa giunta al decimo anno e nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia per valorizzare l'operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità.

Alla partenza della tappa di oggi di Perugia-Montalcino, erano presenti sul palco il direttore centrale per le specialità della polizia di Stato, Daniela Stradiotto, e il presidente di Autostrade per l'Italia, Giuliano Mari, per consegnare un premio al sovrintendente Roberto Tronati e all'assistente capo Daniele Benedetti, in servizio presso la sezione autostradale di Roma Nord, per aver sventato un possibile incidente causato da un ostacolo in autostrada, mettendo a repentaglio la loro stessa vita.

Inoltre, un riconoscimento è stato consegnato ad Andrea Muzi e Fabio Vanni, del Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia per la prontezza dimostrata nel soccorrere un automobilista rimasto intrappolato tra i rottami dell'auto su cui viaggiava. "Si tratta di comportamenti straordinari che denotano la passione e l'impegno che gli agenti e i nostri addetti mettono nel lavoro che svolgono quotidianamente e che ci rende orgogliosi di celebrare insieme alla Polizia stradale con cui collaboriamo sulle autostrade del Paese", ha affermato il presidente di Autostrade per l'Italia, Giuliano Mari.

Nel corso delle diverse tappe del Giro, il palco delle premiazioni sportive ospita quest'anno 18 operatori della Polizia stradale che, contestualmente, assegnerà un riconoscimento a dieci operatori di Autostrade per l'Italia.

