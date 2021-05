Campagna "Il ciclo non è un lusso" nelle farmacie comunali Terni

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Le Farmacie comunali di Terni aderiscono alla campagna di sensibilizzazione "Il ciclo non è un lusso" e per tre mesi eliminano l'importo dell'Iva sugli assorbenti come "segno di vicinanza concreta nei confronti dell'universo femminile". "Da tempo - spiega una nota della società - l'azienda si è attivata con i produttori al fine di sottoscrivere accordi attraverso i quali l'industria del settore è stata coinvolta nel progetto e si farà carico economicamente dell'operazione".

L'iniziativa è prevista nei mesi di giugno, luglio e agosto, quando nelle farmacie comunali sarà anche promossa una serie di attività definita "L'estate delle donne". Si svolgeranno infatti ulteriori iniziative promozionali rivolte a prodotti tipicamente del mercato femminile: oltre alla decurtazione dell'Iva sugli assorbenti saranno scontati integratori menopausa, integratori cistite, creme ed integratori gambe gonfie, detergenti, inoltre ci sarà la possibilità di sottoscrivere gratuitamente la fidelity card. Infine, nel mese di luglio sono previste delle giornate dedicate all'erogazione di servizi con l'apparecchio pletismografo, per una valutazione della circolazione degli arti inferiori. (ANSA).