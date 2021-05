ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Umbria nuovo calo dei ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Nuovo calo dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 122, otto meno di ieri, 16 dei quali, meno uno, nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 47 nuovi positivi, 140 guariti e due morti. Gli attualmente positivi sono ora 2.248, 95 meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 2.779 tamponi e 4.080 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dello 0,68 per cento sul totale (0,91 il giorno precedente) e dello 1,69 per cento sui soli molecolari (era 2,4).

Quanto ai vaccini, secondo i dati della Regione, ad oggi 287.036 cittadini (il 37,01 per cento sul totale dei residenti) hanno ricevuto la prima dose e 137.816 hanno terminato il ciclo (17,76).

Sono state complessivamente somministrate 422.274 dosi sul totale delle 452.065 consegnate. Oggi è intanto cominciata ufficialmente la campagna di vaccinazione per gli ultrasessantenni. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha spiegato, dopo una intervista a Repubblica, che "tenendo fede a quanto richiesto a livello nazionale, abbiamo messo in sicurezza le fasce più a rischio vaccinando i fragili e la fascia che va dai 70 anni a salire. Una categoria che in Umbria è particolarmente ampia essendo una delle regioni dall'età media più alta. Gran parte di quella popolazione è stata coperta con la prima dose. Mentre per i 60enni, pur iniziando ufficialmente oggi la vaccinazione, il 30% è stato comunque già vaccinato perché appartenente a categorie protette o caregiver". (ANSA).