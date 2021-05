Lega avvia percorso modifica leggi attività commerciali

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - I consiglieri regionali della Lega Umbria, amministratori e consiglieri comunali della Lega di Perugia si sono incontrati per "intraprendere un percorso virtuoso di modifica alle leggi regionali in materia di attività commerciali".

L'iniziativa è stata propedeutica - spiega il partito - alla presentazione di un pacchetto di riforme utili a migliorare il livello di sicurezza pubblica anche alla luce degli eventi verificatesi nell'ultimo periodo nel territorio perugino e fornire maggiore tutela ai cittadini in alcune zone sensibili del capoluogo umbro.

All'incontro hanno partecipato i consiglieri regionali Stefano Pastorelli (capogruppo della Lega), Paola Fioroni (vicepresidente dell'Assemblea legislativa), Luca Merli (assessore Comune di Perugia) e i consiglieri comunali Lega di Perugia, Lorenzo Mattioni (capogruppo), Davide Bonifazi, Roberta Ricci e Daniela Casaccia. (ANSA).