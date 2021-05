Al via mercoledì la vaccinazione degli over 60 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Al via da domani, mercoledì 19, in Umbria, la vaccinazione degli "over 60".

Alle ore 18 di oggi sono complessivamente 28 mila i cittadini umbri di età compresa tra i 60 e 69 anni che, a partire da ieri 17 maggio, hanno dato l'adesione per la vaccinazione anti-Covid: di questi, già 6 mila sono stati prenotati e saranno vaccinati nei punti vaccinali territoriali tra domani 19 maggio e il 24.

Lo riferisce una nota della Regione. (ANSA).