In Umbria 15 nuovi casi Covid e 70 guariti ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Sono stati 15 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria tra domenica e lunedì.

Secondo quanto riporta il sito della Regione, accertati 70 guariti e un altro morto, 1.378 dall'inizio della pandemia.

Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 2.327, 56 in meno nell'ultimo giorno.

Sono stati analizzati 570 tamponi e 431 test antigenici. Il tasso di positività è quindi dell'1,49 per cento sul totale (1,58 lunedì della scorsa settimana) e del 2,6 per cento sui soli molecolari (era il 3 per cento).

Ancora in calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 131, nove in meno nell'ultimo giorno, 17 dei quali, uno in più nelle terapie intensive. (ANSA).