Giro: Bernal, speciale correre con questa maglia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - "È stato speciale correre con questa maglia": è quanto ha detto Egan Bernal, la maglia rosa del Giro d'Italia, in conferenza stampa al termine della decima tappa con arrivo a Foligno.

"Adesso - ha aggiunto Bernal - dobbiamo restare concentrati, siamo consapevoli che manca ancora tanto. Il nostro obiettivo - ha sottolineato - è arrivare con questa maglia a Milano".

"La squadra sta bene - ha detto ancora il leader della corsa - i ragazzi sono motivati e lavoriamo tutti per conservare questa maglia che ci fa sognare". Bernal ha sottolineato anche che il Giro si deciderà "sulle grandi salite, dobbiamo recuperare le energie per affrontarle".

"Il Giro - ha detto ancora - non è solo una sfida mentale, vincerà il più forte". (ANSA).