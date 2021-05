A Perugia due vie intitolate e Fausto Coppi e Alfonsina Morini

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - L'omaggio di Perugia al Giro d'Italia passa anche attraverso l'intitolazione di due vie cittadine ad altrettanti campioni del ciclismo. Martedì 18 maggio, in attesa della undicesima tappa di mercoledì 19, a Ripa il tratto da via Gualdese a strada Maiole Baldelli sarà intitolata ad Alfonsina Morini, mentre quello da strada delle Case vecchie a Fausto Coppi.

Alla cerimonia, prevista per le ore 10, parteciperanno il sindaco Andrea Romizi, l'assessore al Welfare Edi Cicchi e l'assessore allo Sport Clara Pastorelli.

Il Comune di Perugia, a seguito dell'ordinanza della Prefettura che, in occasione del Giro d'Italia, dispone la chiusura al traffico dell'intero tragitto di gara a partire dalle 11,30 di mercoledì 19 maggio, ha emanato una nuova ordinanza (n. 429 del 17 maggio) con la quale è fatto divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 19 maggio, in via Cacciatori delle Alpi, Largo Cacciatori delle Alpi, via Fiorenzo di Lorenzo (nel tratto compreso tra Largo Cacciatori e via Orsini) via Fiume, viale Roma, via Marconi, via Masi, viale Indipendenza, via Baglioni, Piazza Matteotti, via Calderini.

Inoltre, su richiesta della Questura di Perugia, in considerazione della necessità di evitare assembramenti in centro storico, in concomitanza con la partenza della undicesima tappa del Giro, mercoledì 19 maggio dalle 11 alle 13,15 è sospesa - con ordinanza n. 438 del 17 maggio - la fruibilità al pubblico degli impianti di risalita che conducono all'acropoli, con particolare riferimento al Minimetrò e alle scale mobili che conducono a Piazza Italia e Porta Marzia; per queste ultime sarà comunque consentito l'utilizzo ai fini di pubblico interesse.

(ANSA).