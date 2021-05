Patriarca Gerusalemme, non tutti desiderano la pace

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 16 MAG - "C'è chi cerca la pace, ma non tutti la desiderano, perché purtroppo la pace non è sempre conveniente. Ma non dobbiamo demordere, non dobbiamo rinunciare al dialogo, mai": a dirlo è il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, intervistato per la rubrica settimanale "In viaggio con Francesco". Durante la quale si è soffermato sugli scontri in Terrasanta.

Ai microfoni di Radio Rai 1, Pizzaballa ha raccontato di come sia "esplosa una violenza inaspettata, che ha trovato tutte le autorità politiche e religiose impreparate". "Segno preoccupante - ha aggiunto - di un disagio profondo e di un'educazione al disprezzo tra le due parti. Servono volontà politica ed educazione religiosa al rispetto verso l'altro".

La rubrica "In viaggio con Francesco" va in onda tutte le domeniche mattina su Rai Radio 1, condotta da padre Enzo Fortunato e da Alessio Maria Antonielli. Tratta temi di attualità con un "taglio francescano". (ANSA).