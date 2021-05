Nessun morto Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Nessun decesso per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione.

I nuovi positivi sono stati 59 e 82 i guariti. Gli attualmente positivi sono ora 2.383, 23 meno di ieri.

Sono stati analizzati 1.969 tamponi e 3.174 i test antigenici.

Il tasso di positività è del 1,1 per cento sul totale (ieri 0,7) e del 2,99 per cento sui soli molecolari (era al 2).

Leggero aumento dei ricoverati in ospedale, ora 140, due in più, 16 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

(ANSA).