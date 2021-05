Card. Bassetti, troppa disinformazione nella sofferenza

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "In questo tempo così incerto vi auguro di essere cercatori di verità e non amplificatori di notizie dannose o che non costruiscono il bene comune. Fa tanto male vedere come, anche nella sofferenza, ci sia disinformazione". Così il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nella messa celebrata per i giornalisti nella Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma in occasione della Giornata mondiale per le comunicazioni sociali. "Il vero comunicatore, invece - ha detto -, è colui che riesce a mettere il mondo in comune, a costruire ponti di comprensione, a promuovere la pace attraverso la narrazione. E oggi ne abbiamo bisogno". (ANSA).