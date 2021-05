(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Sui sentieri nursini guidati da don Davide Tononi, il giovane parroco di Norcia che ha avviato una nuova iniziativa "per riscoprire la bellezza del nostro territorio e per ricominciare a vivere una normalità", spiega all'ANSA. "Da oggi e per i prossimi sabato darò appuntamento alla gente del posto, ma è ovviamente aperto a tutti, alle 7 in piazza San Benedetto per poi intraprendere il cammino verso i tanti sentieri che caratterizzano la Valnerina", racconta don Davide.

"Oggi abbiamo affrontato un percorso di circa 20 chilometri, adatto a tutti", dice ancora il sacerdote.

"La partenza è dalla piazza, proprio per sottolineare che per ripartire dal sisma e dal Covid, è necessario rivedere le priorità, lasciando da parte le divisioni, e sottolineando la centralità della figura di San Benedetto come figura di unione per la ripartenza", conclude don Tononi. (ANSA).