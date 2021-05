Stop ai treni su Orte-Ancona dopo scossa a Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - E' sospeso dalle ore 10 il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona, a Fossato di Vico, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 (inizialmente clasificata a 4.0 dall'Ingv) nella zona di Gubbio. I disagi coinvolgono, informano le Fs, l' IC 534 (Roma-Ancona) con 73 persone a bordo, il treno Regionale 4153 (Ancona-Roma) con 150 persone.

La tratta in "zona rossa", quindi con divieto di circolazione, è stato spiegato successivamente dalle Fs, si estende fra Nocera Umbra e Albacina, nel comune di Fabriano.

La tratta Perugia Ponte San Giovanni-Sansepolcro è interamente in "zona gialla", cioè la circolazione è possibile con riduzione di velocità. La previsione è che i disagi possano proseguire fino alle ore 14. L'IC 534 (Roma-Ancona) e il Regionale 4153 (Ancona-Roma) sono fermi a Fossato di Vico.

Sono stati quasi tutti "riprotetti" sugli autobus i passeggeri che si trvavano sui treni fermi da questa mattina sulla linea Orte-Ancona a causa della scossa di terremoto 3.9 che si è verficata a Gubbio.

Dalle ore 13.36 - fanno sapere le Fs - è ripresa la circolazione dei treni a velocità di linea sulla tratta Perugia-Città di Castello. Alle ore 14.12 riattivata la tratta PM Galleria-Fabriano. Alle ore 14.10 i viaggiatori del treno IC 534 sono stati trasferiti su un autobus a bordo del quale hanno ripreso il loro viaggio.

Le previsioni di riattivazione per la cosiddetta "zona rossa" (divieto di circolazione) fra PM Galleria e Nocera Umbra sono per le ore 19. I viaggiatpri dell'IC 588 (100 persone) e 585 (78) raggiungeranno Fabriano a bordo di un bus.

Le persone a bordo del Regionale 4153 (150 viaggiatori) fermo a Fossato sono stati assistiti con un autobus per Roma e quelli del Regionale 4152 (110i) andranno in bus da Foligno ad Ancona.

