Scendono in piazza senza mascherine, stop a manifestazione

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Hanno protestato in piazza a Perugia contro le misure restrittive legate al coronavirus, ma in molti non hanno indossato le mascherine e non hanno rispettato il distanziamento sociale e per questo motivo la questura ha interrotto la manifestazione, che era stata regolarmente autorizzata.

Un centinaio di persone del "World wide rally for freedom and democracy" si erano ritrovate nel pomeriggio in piazza IV Novembre. Secondo quanto riferito dalla questura, l'iniziativa era stata regolarmente autorizzata ma con una serie di prescrizioni come, appunto, il rispetto delle norme anti-Covid.

I poliziotti presenti sul posto avrebbero più volte invitato i presenti a indossare le mascherine e a rimanere distanziati, ma visto il mancato rispetto delle indicazioni, la questura ha interrotto la protesta, nelle sue modalità iniziali, senza l'uso della forza.

Alcuni si sono quindi seduti a terra, controllati dalle forze di polizia.

I manifestanti sono stati tutti identificati e verranno valutate eventuali sanzioni nei loro confronti anche per non avere rispettato l'ordine del questore. (ANSA).