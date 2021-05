Controlli in corso nelle case a Gubbio dopo il sisma

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Sono in corso le verifiche di stabilità a Gubbio, dopo il terremoto di magnitudo 3.9 di questa mattina, al quale sono seguite alcune repliche più lievi.

La squadra dei vigili del fuoco di Gubbio e una dalla centrale di Perugia sono intervenute fino ad ora per una decina di verifiche nelle civili abitazioni. Secondo quanto riferito, i controlli non hanno evidenziato partiolari problemi alle strutture. Lievi lesioni solo agli intonaci. (ANSA).