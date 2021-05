Tesei, speriamo di riaprire tutto in vista estate

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - In Umbria attualmente, in merito all'emergenza pandemica, "c'è una bella situazione" per la presidente della Regione Donatella Tesei. Quadro che, spera, "consenta di riaprire tutto il resto in vista dell'estate e del turismo, un settore veramente molto importante per l'Umbria". Lo ha sottolineato intervenendo a UnoMattina su Rai 1.

"L'effetto delle riaperture che abbiamo fatto non sembra ancora aver spostato la curva dei contagi, anzi stiamo scendendo e registrando guarigioni" ha commentato Tesei. Che ha poi parlato degli ospedali. "La situazione è tranquillizzante - ha detto - anche se non bisogna abbassare la guardia, con la responsabilità dei singoli che è sempre fondamentale".

In questo momento in tutta la regione, come ha ricordato infine Tesei, "ci sono circa 150 ricoverati e le terapie intensive sono scese moltissimo e fortunatamente ne abbiamo occupate solo 20 al momento". (ANSA).