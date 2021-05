Tesei, coprifuoco impedisce ai ristoranti di lavorare

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - L'ipotesi di allungare l'orario del coprifuoco fino alle 23, secondo la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, "darebbe un grandissimo aiuto alle attività economiche". Lo ha detto ospite ad UnoMattina.

"Da tempo io e gli altri colleghi presidenti di Regioni - ha affermato la governatrice - ripetiamo che effettivamente il coprifuoco, attualmente alle 22, di fatto impedisce di far lavorare anche i ristoranti che hanno la possibilità di farlo all'aperto. Riteniamo che non ci sia differenza per questa ulteriore ora in più che invece può garantire di far lavorare attività che sono state chiuse per tanto tempo".

"I protocolli di sicurezza che sono stati fatti - ha ribadito Tesei - a mio avviso potrebbero nei prossimi giorni consentire anche di poter riaprire al chiuso e questo sarebbe molto utile consentendo alle persone di poter andare a cena e poter rientrare poi tranquillamente a casa". (ANSA).