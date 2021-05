Tesei, controlli preventivi per evitare tragedie sul lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - "Forse con qualche controllo preventivo in più si potrebbero evitare situazioni tragiche come quella di Gubbio": ad affermarlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando ad UnoMattina su Rai 1 dei morti sul lavoro che in questi giorni non ha risparmiato l'Umbria con l'esplosione che ha fatto perdere la vita a due persone. "Un dolore per tutti" ha aggiunto.

"Questa è una piaga che riguarda tutti - ha sottolineato Tesei - e ci dobbiamo far sicuramente carico, come del resto stiamo facendo, di questo problema".

"Ancora non sappiamo di preciso la dinamica dell'incidente - ha quindi affermato la presidente umbra riferendosi alla tragedia di Gubbio -, sono in corso infatti le attività investigative, tuttavia potenziare i controlli potrebbe essere molto utile anche per le imprese, per adeguarsi alle normative sulla sicurezza. Cosa che per la verità - ha concluso Tesei - la maggior parte delle aziende fa, ma serve più attenzione".

(ANSA).