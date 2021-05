Riapre il punto informazioni del Parco di Colfiorito

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 MAG - Da sabato 15 maggio il punto informazioni del Parco di Colfiorito sarà di nuovo a disposizione del pubblico.

Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Riapriranno anche il Museo archeologico Colfiorito, Mac, e quello naturalistico che approfondiscono la storia della civiltà dei Plestini e le tematiche ambientali del territorio attraverso percorsi guidati in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Saranno visitabili solo su prenotazione ai numeri 0742/681011 - 0742/330584. I flussi saranno contingentati per evitare assembramenti.

Il Mac sarà aperto il venerdì mattina dalle 10 alle 13; sabato, domenica e festivi aperto su prenotazione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il Museo naturalistico che si trova nei pressi del punto informazioni del Parco sarà aperto tutti i giorni della settimana secondo lo stesso orario del punto di informazioni).

L'utenza verrà accolta nel rispetto delle normative anti Covid e verranno fornite tutte le informazioni su attività, eventi e luoghi da visitare del comprensorio, da Colfiorito alla Valmenotre, e, naturalmente, Foligno.

Al punto informazioni del Parco di Colfiorito verranno inoltre fornite informazioni sui percorsi del Parco e sono a disposizione le mappe della Maratona di Colfiorito che quest'anno si percorrerà in autonomia.

"E' un altro impegno mantenuto con l'apertura dell'infopoint del Parco di Colfiorito e del museo naturalistico per tutta l'estate e nella fine della settimana, già a partire da questo sabato", ha sottolineato l'assessore al turismo e commercio, Michela Giuliani. (ANSA).