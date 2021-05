Epidemiologi, Rt Umbria calcolato a 0,83

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - E' indicato a 0,83 l'indice Rt per l'Umbria calcolato al 13 maggio sulla media mobile, contro uno nazionale di 0,80. Lo ha detto Marco Cristofori del nucleo epidemiologico della Regione. "Siamo ancora sotto uno e questo per noi è importante" ha sottolineato nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale sulla pandemia.

"L'ondata epidemica continua a scendere - ha detto ancora Cristofori - ma in maniera che sta diventando sempre più lenta ma comunque siamo ancora in una fase di discesa".

E' poi "ancora scesa un pò" l'incidenza settimanale dei casi Covid per 100 mila abitanti, ora 71. "La situazione è abbastanza sotto controllo" ha sottolineato Cristofori. (ANSA).