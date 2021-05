Direttore Salute visita centro vaccinale Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 14 MAG - Il direttore regionale Salute e welfare, Massimo Braganti, ha fatto visita al punto vaccinale Salviani di Città di Castello. Ad attenderlo la direttrice del distretto dell'Alto Tevere dell'Usl Umbria 1, Daniela Felicioni, la responsabile del centro vaccinale, Caterina Magliocchetti, ed il personale sanitario.

L'Usl 1 spiega che il sopralluogo è servito per prendere atto dell'organizzazione del lavoro e delle potenzialità del centro anche alla luce dell'esperienza maturata da Braganti nella campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. Il direttore si è congratulato con tutto il personale per il "prezioso lavoro" portato avanti finora e ha garantito il proprio apporto "per garantire i migliori risultati alle vaccinazioni nel territorio dell'Alto Tevere". (ANSA).