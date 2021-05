Coletto, se salta consegna vaccini un giorno costretti stop

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAG - "Noi abbiamo tutta la programmazione fatta rispetto ai vaccini consegnati per tutto maggio. Se per caso in giugno salta la consegna di un solo giorno ci dobbiamo fermare": lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto nella conferenza stampa settimanale sull'andamento epidemiologico. "Se mancano i rifornimenti ci bobbiamo fermare" ha ribadito.

"Se avessimo più dosi - ha aggiunto - evidentemente riusciremmo a vaccinare di più". (ANSA).