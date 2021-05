Risalgono i contagi al Covid ma in calo i ricoveri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Dopo i 77 di ieri, sono 139 i nuovi contagi al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove si registrano però nove ricoveri in meno: 146 in tutto, 21 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 13 maggio. I guariti sono 118 e c'è un'altra vittima. Gli attualmente positivi salgono quindi dai 2.522 di ieri ai 2.542 di oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 4.072 test antigenici e 2.790 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 2 per cento e sale a 4,98 per i soli molecolari.

(ANSA).