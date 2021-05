Bettarelli, inaccettabile assenza liste di riserva per vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - "Mentre il generale Figliuolo annuncia di poter procedere alla vaccinazione dei quarantenni, gli umbri sono costretti a sperare nella sanità toscana per riuscire ad accedere al vaccino anti covid. Così, in una nota, il consigliere regionale umbro Michele Bettarelli (Pd).

"Gravi ritardi, criticità organizzative e nella distribuzione dei sieri fra i differenti punti vaccinali regionali - sottolinea - stanno caratterizzando la campagna vaccinale umbra, alle prese con una Giunta regionale che, nonostante gli atti promossi da mesi dalla minoranza, si è sempre rifiutata di predisporre le liste di riservisti, persone che su base volontaria o per prossimità possano essere contattate dai centri vaccinali in caso di esubero di dosi".

"Nel ringraziare la Regione Toscana, che attraverso la gestione delle somministrazioni e la predisposizione delle liste di riserva riesce a vaccinare i cittadini umbri, presenterò a breve - conclude Bettarelli - un'interrogazione urgente per comprendere quello che invece sta succedendo in Umbria". (ANSA).