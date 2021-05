Al Serafico il premio "Francesco D'Assisi e Carlo Acutis"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 13 MAG - Sarà l'Istituto Serafico di Assisi - che si prende cura di bambini e adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - a ricevere il premio internazionale "Francesco d'Assisi e Carlo Acutis, per un'economia della Fraternità". Il riconoscimento verrà consegnato durante una cerimonia prevista per sabato 15 maggio alle ore 17.30 al Santuario della Spogliazione di Assisi (diretta su Maria Vision canale 602, sui canali social della Diocesi e del Santuario della Spogliazione, sui siti www.diocesiassisi.it e www.assisisantuariodellaspogliazione.it). Dopo la relazione del vescovo della diocesi, monsignor Domenico Sorrentino, le conclusioni online saranno affidate al ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

A essere premiato è il modello dell'Istituto Serafico di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla fondazione, come spiega - in una nota - la presidente, Francesca Di Maolo: "Nel nostro lungo cammino - ha spiegato - ciò che ci ha portato alla soglia dei 150 anni è stata l'attenzione ai bisogni concreti delle persone con disabilità e la risposta alle nuove urgenze che intercettiamo stando accanto alle famiglie. Ci rendiamo conto che il nostro compito non può limitarsi a erogare servizi che già trovano risposta nel sistema socio-sanitario. Il Serafico da sempre è un grande innovatore nel campo della riabilitazione e dell'educazione dei bambini e ragazzi in età evolutiva. Per ognuno tracciamo un percorso individuale che non è incentrato solo sul limite, ma sulle risorse della persona. Prenderci cura dei ragazzi per noi è molto di più che curarli o assisterli e va oltre l'atto puramente sanitario, perché la persona è relazione.

Prendersi cura significa essere con l'altro, accompagnare i ragazzi a vivere una vita piena". (ANSA).