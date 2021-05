Tesei, chi opera in sanità non può non essere vaccinato

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Non potremo permettere certo che chi opera in sanità non si sottoponga a vaccinazione": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, sulla questione degli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati in Umbria.

A Radio anch'io, trasmissione di Radio Rai 1, ha ricordato che la Regione "ha invitato con molta determinazione tutti a vaccinarsi" e che questo "sarà fatto ancora".

"Stiamo quindi sollecitando - ha spiegato la presidente Tesei - e fino ad adesso comunque c'è stata una adesione alla campagna vaccinale di tutti abbastanza alta". (ANSA).