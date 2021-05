Due minorenni rubano il portafogli dalle mani di un'anziana

(ANSA) - TERNI, 12 MAG - Hanno tentato una breve fuga, ma sono stati rintracciati e denunciati dalla polizia, due minorenni accusati di un furto con strappo, avvenuto a Terni, ai danni di una novantenne. L'anziana - riferisce la questura - era scesa sotto casa con il portafoglio in mano per andare a comprare il pane in un negozio vicino, quando i due le si sono avvicinati chiedendole degli spiccioli. Senza neanche darle il tempo di rispondere, le hanno strappato lo stesso portafoglio dalla mano e sono scappati.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 113 e la pattuglia della squadra Volante, dopo aver raccolto una sommaria descrizione, è riuscita a rintracciare i due ragazzi in un parco della zona.

Alla vista degli agenti - riferisce sempre la questura - hanno tentato una breve fuga, ma sono stati bloccati. Hanno inizialmente negato di essere i responsabili del furto, per poi indicare i cestini dei rifiuti dove avevano gettato il portafoglio e i 40 euro che vi erano all'interno. La refurtiva è stata riconsegnata alla signora. (ANSA).