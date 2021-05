Anci ricorda le vittime sul lavoro con un minuto di silenzio

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Questa mattina, alle 12, l'Ufficio di presidenza di Anci Umbria ha osservato un minuto di silenzio, accogliendo, così, l'appello di Cgil, Cisl e Uil.

"Proprio nel giorno in cui tutta l'Umbria lancia l'ennesimo grido di allarme sulla necessità di rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro e si stringe attorno ai familiari delle vittime sul lavoro - afferma in una nota il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - arriva la notizia di un nuovo e grave incidente, a Terni. La vicinanza ai familiari è un atto sentito ed è fondamentale che tutta la comunità si stringa attorno a loro, perchè è tutta l'Umbria a essere colpita, sia per la tragedia di Gubbio, sia ogni volta che si verifica un incidente".

"E' necessario riportare il lavoro al centro della nostra società - prosegue - ma che sia lavoro sicuro e dignitoso. In questo senso, il Pnrr può rappresentare un valido supporto al cambiamento che tutti auspichiamo, anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, come pure il confronto - conclude il presidente - tra diversi soggetti, dalla Prefettura agli altri livelli istituzionali". (ANSA).