A Terni il campionato italiano under 23 di canoa

(ANSA) - TERNI, 12 MAG - Sabato e domenica Terni ospiterà lungo il fiume Nera il Campionato italiano under 23 di canoa, in programma sul campo di gara Paolo Ceccherelli di Papigno.

Ad organizzare la competizione il Comune, insieme all'associazione sportiva Canoe Terni. Si tratta di due giorni competitivi: sabato sarà la volta della disciplina olimpica canoe slalom ragazzi, junior, senior e master, domenica si svolgerà il campionato italiano under 23 discesa sprint ragazzi junior e senior.

"Questo evento - ha detto durante la presentazione l'assessore comunale allo Sport, Elena Proietti - rappresenta l'avvio della stagione turistica per il territorio della Cascata e l'arrivo di tanti giovani con le loro famiglie potrà fare da volano per un'ottima ripartenza. L'elemento naturale acqua, è anche un incentivo per dare valore e potenziare tutti gli sport che, come anche il canottaggio, ruotano intorno ad essa".

Il campione del mondo e commissario tecnico Ettore Ivaldi ha evidenziato che "Papigno ha un grande potenziale ed organizzare una manifestazione sportiva in questo momento difficile richiede un grande impegno per le normative da rispettare sulla sicurezza di tutti". (ANSA).