Una app per scoprire sentieri territorio nursino

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 MAG - Un'app per scoprire i sentieri del territorio nursino: la Giunta comunale di Norcia ha approvato la convenzione con l' associazione locale Eppedala e il Soccorso alpino speleologico dell'Umbria.

"Questa nuova iniziativa dell' amministrazione comunale, in sinergia con realtà consolidate del nostro territorio, è volta a promuovere un turismo lento e sostenibile, rispettoso del nostro ambiente, particolarmente ricercato", ha detto l'assessore al Turismo Giuseppina Perla. "L'obiettivo - ha aggiunto - è di rendere fruibile a tutti la vasta rete di sentieri del nostro territorio ed in particolare i collegamenti tra Norcia e frazioni, ed avere anche la possibilità di monitorare e intervenire per migliorare i percorsi. In questa app trova uno spazio fondamentale il tema della sicurezza, attraverso la disponibilità del numero diretto di intervento del Sasu.

L'obiettivo - ha concluso l'assessore - è di rendere sempre più godibile il nostro ambiente, per tutti coloro che vorranno trascorrere il proprio tempo libero immersi nella nostra splendida natura". (ANSA).