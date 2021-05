Minuto raccoglimento Assemblea per vittime esplosione Gubbio

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - L'Assemblea legislativa dell'Umbria, su proposta del presidente Marco Squarta, ad inizio della seduta odierna, ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'esplosione avvenuta a Gubbio in un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica.

Un incidente sul lavoro in seguito al quale sono morti due dipendenti - Samuel Cuffaro, 19 anni, ed Elisabetta D'Innocenti, 52 anni, mentre altri tre sono rimasti feriti, uno gravemente.

(ANSA).