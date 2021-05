Scuole chiuse a Foligno il 17 in occasione del Giro d'Italia

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 MAG - Verranno chiuse lunedì 17 maggio tutte le scuole, in presenza, di ogni ordine e grado del territorio comunale di Foligno - tranne quelle in zona montana di Casenove e Colfiorito - in occasione dell'arrivo della decima tappa del Giro d'Italia. E' quanto disposto da un'ordinanza dal sindaco di Stefano Zuccarini in considerazione del fatto che verranno presi provvedimenti di limitazione del traffico, già dal mattino del 17 maggio, che non consentiranno la regolare mobilità del traffico anche nelle zone dove insistono gli istituti scolastici.

La contemporanea presenza dei flussi pedonali degli studenti, negli orari di entrata ed uscita dai plessi scolastici, potrebbe portare a potenziali situazioni di ostacolo e di pericolo.

