Orvieto alla Borsa del turismo con la "promozione dal basso"

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 MAG - C'è anche Orvieto tra le città protagoniste dell'edizione 2021 della Borsa internazionale del turismo di Milano, che quest'anno, per la prima volta, si svolge in versione digital.

Ad Expo Plaza il Comune mette in vetrina i propri progetti di promozione turistica, e in particolare l'iniziativa di 'promozione dal basso' lanciata lo scorso febbraio in collaborazione con la startup Pemcards, nell'ambito di un "talk" tematico sul concetto di "crowd promotion" in programma domani dalle 16 alle 17. "La promozione dal basso - spiega il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani - è quella che abbiamo sperimentato in occasione dell'iniziativa 'Innamorati di Orvieto' quando abbiamo chiamato i nostri cittadini a spedire, attraverso l'applicazione PemCards, 100 cartoline d'amore nei confronti della loro città invitando così amici e conoscenti a tornare a Orvieto quando sarebbe stato possibile tornare a viaggiare. Oltre a un ottimo riscontro mediatico - afferma - abbiamo potuto verificare le potenzialità dello strumento con il 36% dei destinatari delle cartoline, la maggior parte delle quali inviate in Italia e negli Usa, che hanno poi visualizzato i contenuti di approfondimento sul sito LiveOrvieto.com. Oltre 76 mila invece le visualizzazioni su YouTube e Facebook del video promo che ha accompagnato l'evento". Il sindaco annuncia poi che l'amministrazione sta lavorando "per migliorare e innovare i servizi e i prodotti turistici della città utilizzando le nuove tecnologie". (ANSA).