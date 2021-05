Controlli interforze anti-Covid a Terni, accertate 31 violazioni

(ANSA) - TERNI, 10 MAG - Sono 31 le violazioni alle normative anti-Covid accertate nel fine settimana a Terni durante i controlli interforze disposti dal questore, Bruno Failla.

Mancato uso della mascherina e mancato rispetto del coprifuoco - spiega la questura - sono le irregolarità riscontrate prevalentemente nelle verifiche, che hanno visto impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

In totale sono state identificate 162 persone e controllate 20 auto. Tra le violazioni accertate sabato sera, una è stata elevata nei confronti di un giovane ternano per ubriachezza molesta. In forte stato di agitazione, è caduto rovinosamente a terra in via del centro storico. Dopo essersi rialzato si è scagliato contro un gruppo di persone ed è poi caduto di nuovo, battendo la testa, proprio mentre passava una pattuglia in borghese della questura, che ha subito richiesto l'intervento del 118. (ANSA).