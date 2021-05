Cassa integrazione per reindustrializzazione per la Treofan

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Il decreto che garantisce 12 mesi di cassa integrazione per reindustrializzazione per il sito Treofan di Terni, è stato firmato oggi dal Ministero del Lavoro": lo fa sapere la viceministra dello sviluppo economico Alessandra Todde.

"Questa firma - afferma Todde - arriva a seguito di un lungo lavoro portato avanti nell'ultimo anno e, grazie anche alla tempestività del Ministero del Lavoro, ci permetterà di cominciare a parlare di nuove prospettive per il sito umbro.

Seguo il tavolo Treofan dallo scorso governo e questa è la conferma del grande impegno che abbiamo dimostrato in tutti questi mesi nel seguire la vertenza. Riconvocheremo il tavolo Treofan martedì 18 maggio al Mise - conclude Todde - in modo da discutere, con tutti gli attori coinvolti, i prossimi passi per il rilancio industriale". (ANSA).