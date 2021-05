Giovane morta in incidente stradale a Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 09 MAG - Una ventunenne di Città di Castello è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte nella zona di Badiali, a Città di Castello.

Era a bordo di una Mini che è finita contro un terrapieno cappottandosi poi più volte, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Non ci sono altri veicoli coinvolti.

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada rettilineo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella di un improvviso attraversamento di un animale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello insieme al personale del 118.

Secondo quanto si è appreso dagli stessi vigili del fuoco l'allarme è stato dato da un passante. (ANSA).