Usl Umbria 1, 3.146 i fragili al "Vaccine Day"

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Nuovo importante tassello verso l'accelerazione della campagna vaccinale umbra. Saranno 3.146 i cittadini residenti nel territorio dell'Usl Umbria 1 che si vaccineranno domani, domenica 9 maggio, in occasione del primo "Vaccine Day" di maggio, promosso dalla Regione Umbria con l'obiettivo di anticipare l'immunizzazione di oltre 10mila fragili prenotati per il mese di giugno.

Nello specifico - riferisce la stessa Usl - 325 persone saranno vaccinate nel distretto dell'Alto Chiascio (presso il cva di Gubbio), 491 in Alto Tevere (cds Umbertide, cva Trestina e centro salute Città di Castello), 394 nell'Assisano (Umbria Fiere), 327 nel Trasimeno (centro Emanuele Petri, cva Tavernelle), 439 nella Media Valle del Tevere (sedi vaccinali di Marsciano e Todi), 1.170 nel Perugino (struttura Ponte D'Oddi, palazzetto San Mariano, palasport Torgiano e Solomeo).

Si tratta di persone a cui è stato anticipato l'appuntamento originariamente fissato nelle prime due settimane di giugno.

Domenica prossima, 16 maggio, altri 3.418 cittadini, prenotati nelle ultime due settimane del mese di giugno, saranno vaccinati in occasione del secondo Vaccine Day programmato a maggio e sempre dedicato ai fragili. (ANSA).