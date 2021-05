Sottani prende possesso come procuratore generale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Prenderà possesso mercoledì prossimo del suo nuovo incarico di procuratore generale di Perugia Sergio Sottani. Per il magistrato si tratta di un ritorno nel capoluogo umbro dove ha lavorato a lungo.

Sottani finora procuratore generale di Ancona, è stato nominato dal plenum del Csm con 16 voti a favore e 3 astenuti.

In passato è stato anche procuratore capo di Forlì e sostituto procuratore proprio a Perugia dove si è occupato di alcune delle inchieste più importanti, ma anche giudice per 20 anni. (ANSA).