I vincitori concorso per giovani cantanti lirici di Spoleto

Si è tenuta al Teatro Nuovo di Spoleto la prova finale della 75/a edizione del Concorso per giovani cantanti lirici "Comunità Europea" 2021, organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto - Teatro Lirico dell'Umbria.

La giuria - presieduta dalla celebre soprano Mariella Devia- dopo aver ascoltato per quattro giorni consecutivi concorrenti provenienti da tutta Europa, ha decretato i vincitori: Maria Stella Maurizi (soprano) - Fabriano (Ancona), Sara Cortolezzis (soprano) - Mestre (Venezia), Giacomo Pieracci (basso) - Correggio (Reggio Emilia), Oronzo D'Urso (tenore)- Mesagne (Brindisi), Elena Finelli (soprano)- Acquaviva delle Fonti (Bari). Sesti ex aequo Matteo Lorenzo Pietrapiana (basso-baritono) - Torino ed Elena Salvatori (soprano) - Faenza (Ravenna).

I vincitori del Concorso 2021, ammessi al Corso biennale di avviamento al debutto del Teatro lirico sperimentale "A. Belli" di Spoleto, si esibiranno nelle Stagioni liriche sperimentali di Spoleto e dell'Umbria 2021 e 2022. Durante il periodo di perfezionamento, i cantanti riceveranno una borsa di studio mensile.

In occasione dei 75 anni di attività del Teatro Lirico Sperimentale "A. Belli", i vincitori primi tre classificati, in base al punteggio assegnato dalla giuria, riceveranno un premio per un totale di 10.000 euro.