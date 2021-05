Continua la discesa di ricoveri e positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Continua la lenta discesa del numero dei ricoverati e dei positivi al Covid in Umbria. Secondo i dati della Regione aggiornati all'8 maggio, i ricoverati sono 156, tre in meno di ieri, dei quali 19 (uno in meno) in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 97, su 5.286 test antigenici e 2.624 tamponi analizzati. Il tasso di positività è 1,2 per cento sul totale e 3,7 rispetto ai soli molecolari.

I guariti sono 105 e si registra una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono 2.636, nove in meno di ieri. (ANSA).