ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, 97 nuovi casi su 7.910 test

(ANSA) - PERUGIA, 08 MAG - Continua la lenta discesa del numero dei ricoverati e dei positivi al Covid in Umbria. Secondo i dati della Regione aggiornati all'8 maggio, i ricoverati sono 156, tre in meno di ieri, dei quali 19 (uno in meno) in terapia intensiva.

I nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 97, su 5.286 test antigenici e 2.624 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività è 1,2 per cento sul totale e 3,7 rispetto ai soli molecolari. I guariti sono 105 e si registra una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono 2.636, nove in meno di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, 241.290 cittadini hanno ricevuto la prima dose - sempre secondo i dati della Regione - e 113.265 hanno completato il ciclo.

Le dosi complessivamente somministrate sono ad oggi 353.127 sul totale delle 400.245 consegnate.

Domani è intanto in programma il primo dei due "Vaccine day" di maggio (il secondo sarà domenica 16) riservati ai particolarmente fragili. In programma complessivamente nelle due giornate la somministrazione di dosi Pfizer a circa 10 mila persone prenotate per il mese di giugno. "Un nuovo importante tassello verso l'accelerazione della campagna vaccinale umbra", secondo la Usl Umbria 1 nel cui territorio saranno vaccinati domani 3.146 cittadini vulnerabili. Di questi, 1.170 soltanto nel Perugino. (ANSA).